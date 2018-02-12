دبي تسابق المستقبل بـ26 مشروعًا تقنيًا

المواطن - واس

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 26 مشروعًا معتمدًا تقدمت بها 24 جهة حكومية في إمارة دبي لمبادرة “دبي إكس 10” التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل في فعالية أقيمت ضمن أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات 2018 المنعقدة حاليًا في دبي .

وتهدف مبادرة “دبي إكس 10” التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات .

وفي سياق متصل ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات 2018 ، عرض المنظمون أمام زوار القمة سبعة ابتكارات افتراضية لاستشراف مستقبل النقل والبنى التحتية والعمل الحكومي ، حيث فاضلت القمة في اختيارها بين أكثر من 275 ابتكارًا من مختلف دول العالم .

والابتكارات التي تم اختيارها هي إنسان معزز بقدرات آلية وبرنامج ذكي لمراقبة الطرقات ومايكروشيب سويدي بديل لتذاكار ركوب القطارات وسحابة تنقل الموهوبين بين الوظائف.. وابتكارات استدعت عبرها دبي المستقبل وجعلته واقعًا ملموسًا في أروقة القمة .

وأكدت مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي شذى الهاشمي أن اختيار الابتكارات السبعة المعروضة تم بناء على بحوث أجراها المركز حول العالم من أجل التعرف على أهم وأحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية للحكومات .







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