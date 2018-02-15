دقائق مثيرة.. المعلم منقذ الطالب يكشف لـ”المواطن” التفاصيل

المواطن - وليد الفهمي - تبوك

كشف المعلم نايف البلوي تفاصيل إنقاذه أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بمدرسة الفارابي، بعد أن كاد يفقد حياته إثر ابتلاعه قطعة بلاستيكية.

وقال البلوي في تصريحات إلى “المواطن“: إن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي في الساعة 12 ظهرًا، موضحًا أنه عند الانتهاء من الحصة الخامسة إلى الحصة السادسة وخلال تواجده، فوجئ بعدد من الطلاب يطلبون المساعدة لإنقاذ الطالب محمد الشهري الذي ابتلع قطعة بلاستيكية بحجم كبير.

وأشار إلى أنه ساعد بكل هدوء في إنهاء معاناة الطالب قبل أن يحدث له مكروه، موضحًا أنه عاد بعدها إلى مقاعد الدراسة لإكمال التعليم.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المدرسة، إنقاذ المعلم نايف البلوي للطفل عبر إسعافات أولية وسط ترقب من زملائه بالفصل الذين هرعوا لإخراجه من الفصل، وهو يكاد أن يفقد وعيه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :