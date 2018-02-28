دوري 2019 مطلب كل نصراوي يُشعل تويتر

المواطن – مروة نبيل

يأمل جمهور العالمي تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكون خير استعداد لمنافسات الموسم المقبل، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2019.

ودشن جمهور العالمي هاشتاق يحمل اسم دوري 2019 مطلب كل نصراوي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير، حيث تفاعل معه أكثر من 3500 مغرد.

ورصدت “المواطن” التفاعل الجماهيري مع هاشتاق دوري 2019 مطلب كل نصراوي لحث اللاعبين على التتويج بلقب البطولة المحلية الموسم المقبل.

وقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، هاشم سرور: “النصر قادر أن يعود ويكون مثل ما كان في عهدنا الوقوف مع الإدارة ودعم اللاعبين مطلب، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قوة النصر تبدأ دائمًا من رجاله الأوفياء سنكون خلف نصرنا لاعبين ومحبين”.

وقالت “بنت النصر”: “بإذن الله إدارة قويه تعاقدات خطيرة طموح لاعبين وصول للدوري”، وكتب “عادل محمد الزيد”: “الأمر لا يحتاج تعقيد كل ما في الأمر إدارة وأعضاء شرف مترابطين لاعبين يلعبون للكيان بروح وإخلاص جمهور وافي كعادته في المدرج للكيان ويعود العالمي لحصد البطولات”.

كتب “أبو ليان المورقي”: “على الوعد يا نصرنا ما نخليك معك ما دام هالنفس حية المورقي من الآن يبدأ العمل لتخطيط للموسم القادم وكلنا تفاؤل بإذن الله بموسم يعيد نصرنا لمكانه الطبيعي فوق الجميع إدارة جديدة ومدرب كبير وأجانب من طينة الكبار كلها آتية لنصرنا ولن يكتمل إلا بجمهوره فساندوه”.

وتفاعل حساب يحمل اسم الحر مع هاشتاق دوري 2019 مطلب كل نصراوي وقال: “إلى إدارة النصر الجديد يجب العمل من الآن لإعداد الفريق إعداد جيد بمدرب جديد ومحترفين جدد وغربلة من لا يخدم النصر”، وكتب حساب “المملكة”: “عدم الضغط على أي إدارة من الإعلام وترك مساحة لها للعمل بدون أي مؤثرات”.

وعلق “المحترف العالمي” قائلًا: “بإذن الله يتحقق المطلب بالإدارة الجديدة ودعم الجمهور، حتمًا سيعود العالمي نصر الأمجاد كما عودونا، ونرجع ونقول اجلد معاديك يا نصر”، وقال “أبو فهد”: “العمل يبدأ من الآن إذا ترغب بتصعيد شباب لابد ابتعادهم عن الضغوط الإدارة تعرف ما عليها مدرب عالمي ونجوم أجانب وخلط شباب مع خبرة”.







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