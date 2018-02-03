دول الرباعية الاقتصادية تبحث في الرياض دعم المركزي اليمني

المواطن- واس

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن والمكونة من المملكة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والجانب اليمني برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، على مستوى السفراء والخبراء، اجتماعًا جرى خلاله بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.



كما تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو البنك المركزي اليمني ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية والمصرف المركزي الإماراتي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية الأميركية بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني، وتقديم استشارات فنية له.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز إسناد لعمليات الخطة الإنسانية الشاملة السفير آل جابر: إن المملكة تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة أهمها دعمها البنك بملياري دولار إضافة لمليار دولار كان مودعًا من قبل.







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