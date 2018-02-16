دياز يعلن تشكيل مباراة الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الأرجنتيني رامون دياز، عن تشكيل مباراة الهلال اليوم أمام نظيره الشباب التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم الأساسي في مباراة الهلال اليوم أمام الشباب كالتالي: عبدالله المعيوف، محمد البريك، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، علي آل بليهي، عبدالملك الخيبري، نيكولاس ميليسي، أحمد الفقي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي، جيليمن ريفاس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال اليوم أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين كل من: علي الحبسي، متعب المفرج، مهند فلاته، ناصر الدوسري، محمد كنو، محمد الشلهوب، مجاهد المنيع، مختار فلاتة، ياسر القحطاني.

وتقابل الزعيم والليث في 19 مواجهة من قبل في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال اليوم أمام الشباب؛ فاز الزعيم في 10 مباريات وخسر 4 لقاءات، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات سابقة.

وشهدت لقاءات الزعيم والليث في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال اليوم أمام الشباب تسجيل 45 هدفًا؛ 29 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، في حين نجح لاعبو الليث في إحراز 16 هدفًا في مرمى فريق الهلال.

وقبل مباراة الهلال اليوم أمام الشباب يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، ويأمل الفوز بالمباراة من أجل الابتعاد بالمقدمة منفردًا، فيما يقع الشباب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويسعى للتغلب على الهلال للتقدم في ترتيب المسابقة المحلية.







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