رئاسة الحرمين ترد على شائعات التحزبات

المواطن- مكة المكرمة

رد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد بن محمد المنصوري، على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بخصوص “تحزبات” في الرئاسة.

وقال المنصوري، في بيان صادر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها “سائرة على منهج هذه البلاد المباركة وفق توجيهات القيادة الرشيدة والأنظمة والتعليمات في كل ما تقوم به من أعمال إدارية وخدمية وعلمية ودعوية لتحقيق رسالة الحرمين الشريفين الشاملة لخدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة جميع الخدمات لقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار”.

وتابع البيان، أنه “تبين للجميع أنه لا يوجد لدى الرئاسة ومنسوبيها، تحزبات وإعطاء الحقوق لأصحابها وفق المعايير والأنظمة التي وضعتها الدولة، سواء منها الإداري أو المالي، كما أنه لا يوجد لدى الرئاسة وموظفيها أي توجهات تخالف منهج هذه البلاد وقيادتها وولاة أمرها وعلمائها”.

ولفت إلى أن “الجميع يتفانون في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وسياسة الباب المفتوح وقبول كل ما هو مفيد ونافع ونقد هادف بنّاء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين”.

وأهابت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجميع، الحذر من “الشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة ضد هذه البلاد المباركة وولاة أمرها وعلمائها ومؤسساتها، وعدم الإصغاء لما يطرح في بعض مواقع التواصل من بث الفتنة والتشهير والتحريض الذي يخرق المنظومة الخيرة والنسيج الاجتماعي المتميز”.







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