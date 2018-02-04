رئيسة سيدات ساف توضح لـ”المواطن” أبرز أهداف النادي

المواطن- أمل الغامدي- الباحة

انطلق نادي سيدات ساف، بمنطقة الباحة، وهو الذي يعتبر امتدادًا لنادي التوست ماسترز المهتم بالقيادة والخطابة والتواصل والتحدث.

وأكدت رئيسة النادي، بدرية الغامدي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الحوار والخطابة والقيادة مهارات أساسية ومهمة يتمنى الجميع امتلاكها، ووجود مكان يساعد على اكتسابها بالتدريب والممارسة والتطبيق الفعلي كان حُلمًا لديها.

وأضافت الغامدي: “بالاستفادة من تجربة نادي الحجاز للتوست ماسترز؛ كونه أول نادٍ للرجال بالمنطقة، نضجت الفكرة وتم التواصل والبدء في خطوات تأسيس النادي منذ عدة شهور، ولا ننسى شكر رئيس النادي التوست ماسترز عبدالله الدويحي على دعمه الذي قدمه للنادي منذ لحظاته الأولى”.

وتابعت: “ندين بالفضل لأهله ونشكر فندق ساف الجنوب الذي سهل مهام النادي ورحب باستضافة كافة اجتماعات النادي بلا مقابل؛ فشكرًا لمالك ومدير الفندق سعيد بن صالح الغامدي، ومديرة القسم النسائي بالفندق روان سعيد الغامدي، كما نشكر دعم وتوجيهات كل من التوست ماسترز مانع آل عبيد مدير المنطقة 70 والتوست ماسترز مصلح القحطاني مدير القسم A التابع لقطاع 104”.

واختتمت حديثها بقولها: “نتمنى أن يكون النادي نواة لأندية أخرى ومنارةً لطموحات وآمال الكثير من بنات المنطقة الطموحات الراغبات في التغيير نحو الأفضل”.







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