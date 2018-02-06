رئيس أحد يتظلم ضد قرار إيقاف لاعبي الاتحاد لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس مجلس إدارة نادي أحد، سعود الحربي، على اعتزامه التقدم بتظلم لتأخير صدور قرار إيقاف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال سعود الحربي: “نحن بصدد إرسال تظلم بسبب تأخير قرار إيقاف ثلاثي الاتحاد؛ حفظًا لحقوق نادي أحد، وكي لا يمر قرار مثل هذا مرور الكرام.. لم نكن نعلم بإمكانية صدور قرار إيقاف ثلاثي الاتحاد قبل مواجهتنا معهم”.

وتابع رئيس أحد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “يجب على اتحاد القدم تغيير آلية التعامل مع أي نادٍ صاعد حديثًا بما في ذلك زيادة المساعدات المالية.. وسنُحاول التمسك بأمل البقاء بتحفيز اللاعبين بالمكافئات المالية والرواتب المتأخرة”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت، اليوم الثلاثاء، إيقاف فهد الأنصاري وزياد الصحفي، لمدة مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف ريال، وإيقاف كارلوس فيلانويفا، لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بسبب ارتكاب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لسلوك مشين ضد لاعبي فريق الاتفاق، في لقاء دور الـ16 من منافسات من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسبب تأخر إصدار العقوبة بحق ثلاثي نادي الاتحاد في مشاركتهم أمام فريقي أحد والأهلي، في مباراة الجولتين الـ19 والـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العميد في اللقاء الأول وتعادل سلبيًّا في الثاني.







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