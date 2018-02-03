رئيس الشؤون الدينية التركي يصل الرياض والوزير آل الشيخ يستقبله

المواطن- واس

وصل رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية، الدكتور علي أرباش، مساء اليوم، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، والمستشار الخاص بلوزير الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وسفير تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.

ويضم الوفد التركي في عضويته كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الدكتور أكرم كلش، ونائب رئيس الشؤون الدينية الدكتور سليم أرجون، وفضيلة مفتي إسطنبول الدكتور حسن كامل يلماز، وعددًا من المسؤولين بالشؤون الدينية بجمهورية تركيا.







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