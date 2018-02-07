رئيس الشباب: لن ننسى ما قدمه تركي آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أحمد العقيل، بما قدمه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لليث خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد العقيل: “الشباب شأنه شأن باقي الأندية التي تمر بأزمة مالية، وضعنا المادي لم يصل لحد الكارثة، ولكنه صعب بعض الشيء.. ولن ينسى الشبابيون ما قدمه تركي آل الشيخ حين أعاد حق النادي في قضية العويس”.

وتابع رئيس نادي الشباب خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “تركي آل الشيخ له الفضل في تنصيب الإدارة الحالية بعد حرصه على عقد الجمعية العمومية.. وهيئة الرياضة دعمت الشباب لتخليص أكثر من 14 قضية ضد النادي لدى الفيفا”.

وأضاف العقيل: “اليوم أقفلنا قضيتين والأسبوع القادم سننهي قضيتين أخرتين، وخلال الفترة القادمة سيصل عدد القضايا التي ساهمت الهيئة في تخليصها إلى 17 قضية”.

وواصل رئيس الشباب تصريحاته قائلًا: “الدعم المالي الذي وصل الشباب من الهيئة العامة للرياضة بلغ 35 مليون ريال”.







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