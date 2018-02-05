رئيس الهلال تعليقًا على الناقل الجديد: خطوة استثمارية كبيرة

المواطن – مروة نبيل

حضر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نواف بن سعد، حفل توقيع اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة الاتصالات السعودية، مُشيدًا بهذه الاتفاقية الكبيرة من نوعها.

وقال نواف بن سعد: “هذه الخطوة تُعد نقلة استثمارية كبيرة وسيكون لها مردود متميز على المنتخبات الوطنية والأندية السعودية وكافة منافسات كرة القدم”، وذلك وفقًا لتصريحاته التي نقلها حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”.

وقدم رئيس نادي الهلال الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ولمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الاتفاقية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وتبلغ قيمة عقد الناقل الجديد المالية ثلاثة أضعاف العقد السابق، ويُعد أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمته 6 مليار و600 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، ويشمل كل منافسات وبطولات كرة القدم السعودية.







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