رئيس لجنة الانضباط يُنهي الجدل حول تأخر صدور العقوبات

المواطن - مروة نبيل

أنهى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جيمس كيتشينغ، الجدل المُثار بشأن التأخر في صدور بعض القرارات الانضباطية.

وقال كيتشينغ، في بيان، منذ قليل: “التأخر في صدور عدد من القرارات بحق اللاعبين نتيجة سوء السلوك يعود إلى سعي اللجنة إلى التثبت التام قبل صدور القرارات، بالرجوع أولًا لحكام المباريات للتأكد منهم بعدم مشاهدة تلك الحالات”.

وتابع رئيس لجنة الانضباط والأخلاق: “وهو ما يسمح للجنة لممارسة اختصاصها القضائي، ومن ثم العمل على تحقيق أعلى متطلبات التثبت والإنصاف واحترام سلامة المنافسة”، وذلك وفقًا للبيان الذي نشره حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”.

وأوضح بأن اللجنة تسعى لتفادي التأخير في إصدار القرارات لمنع التأثير على المنافسة، لافتًا إلى أنها تسعى في ذات الوقت لتوخي الدقة في قراراتها لتحقيق أعلى درجات التحقق في الحالات التي تردها من أجل حماية اللاعبين والأندية والمنافسة بشكل عام.

وكشف بأنه يقوم حاليًّا بإجراء مراجعة كاملة للعمليات والإجراءات القانونية، ومنها تعديلات على لائحة لجنة الانضباط والأخلاق وتعيين عدد من القانونيين المتخصصين لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وللوصول لأقصى درجات الدقة في القرارات، ولتسريع إجراءات البت في القضايا.

واختتم كيتشينغ بيانه بالتأكيد على الاستقلالية التامة للجنة الانضباط والأخلاق كأحد شروط قبوله برئاسة اللجنة، مُشددًا على أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لا يعلم بالقرارات إلا حين إرسالها لنشرها في وسائل الإعلام.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت، اليوم الثلاثاء، إيقاف فهد الأنصاري وزياد الصحفي، لمدة مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف ريال، وإيقاف كارلوس فيلانويفا، لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال.

كما أوقفت ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فيليب كاسس والعبود، لمدة مباراتين، مع تغريم كل لاعب 20 ألف ريال.







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