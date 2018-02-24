رسالة مؤثرة من عبدالله بن بندر إلى منصور بن مقرن ومرافقيه الشهداء

المواطن- الرياض

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” كما زار جناح عسير، وهناك كتب رسالةً لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه -رحمهم الله- قال فيها: ” فقدت أخًا عزيزًا أسأل الله أن يتقبله من الشهداء وأن يرحم جميع مرافقيه”.

وخلال زيارة الأمير عبدالله بن بندر لجناح المنطقة استمع إلى شرح عن مكوناته، إذ يحوي الجناح بيوت مكة المكرمة وجدة والطائف، إضافة لضيف الشرف لهذا العام بيت القنفذة، ويضم أيضًا مقرًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومشروع تعظيم البلد الحرام، واطلع فيها على ما يحويه كل بيت من إرث تاريخي وحضاري.

وتجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة في أروقة الجناح الذي يحتوي على أكبر سوق شعبي في الجنادرية لاحتوائه على 45 متجرًا، أيضًا مشاركة 12 أسرة منتجة تقدم منتجاتها من الأطعمة والتحف والهدايا والتصاميم اليدوية، مشيرًا إلى عرض العديد من مقتنيات بيت مكة الأثرية، والحِرَفية التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة على مر العصور، وقطَع نادرة من الأثاث القديم.

وانتقل الأمير عبدالله بن بندر إلى “مكة المستقبل ” التابع لهيئة تطوير المنطقة واطلع على أبرز المشروعات التنموية والتطويرية في المنطقة والمدعمة بالفيديوهات واللوحات التعريفية لها، إلى جانب المجسمات المختلفة لعددٍ من المشروعات الواعدة بالمنطقة.

وشارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة في عدد من الفنون الشعبية الخاصة بالمنطقة واستمع إلى شرح عنها، كما حرص على أخذ الصور التذكارية مع زوار الجناح، ثم انتقل إلى جناح منطقة عسير وشارك سموه بكتابة رسالة إلى الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه، حيث سأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته مع الشهداء.







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