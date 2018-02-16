رسميًّا.. البريطاني مارتن غريفيش مبعوثًا لليمن خلفًا لولد الشيخ

المواطن – متابعات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين البريطاني مارتن غريفيش مبعوثًا جديدًا إلى اليمن خلفًا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأكد غوتيريس، في تصريحات صحافية، موافقة أعضاء مجلس الأمن على تعيين غريفيش؛ نظرًا إلى خبرته الكبيرة في مجال حل النزاعات والتفاوض، فضلًا عن أنه أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام.

ولدى المبعوث الأممي الجديد، خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات والنزاعات الدولية، وفي مقدمتها الملفات العربية الشائكة، وتخصص خلال الأعوام الماضية في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين بمختلف دول العالم التي تعاني من غياب الاستقرار.







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