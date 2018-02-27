رسميًّا.. تأجيل مباراة الوحدة والقيصومة

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الوحدة والقيصومة.

وقال الاتحاد السعودي عبر “تويتر”: “تأجيل مباراة الوحدة والقيصومة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان المقررة غدًا الثلاثاء؛ نظرًا لظروف الطيران المتأثرة بالأحوال الجوية، لتقام يوم السبت 17 مارس 2018م”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 46 نقطة، فيما يقع القيصومة في المرتبة الثامنة برصيد 29 نقطة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مواصلة تقديم أداء جيد والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، فيما يسعى القيصومة لتحسين نتائجه واحتلال مركز متقدم.







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