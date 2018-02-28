رسميًّا.. نيمار يضع سان جيرمان في ورطة قبل لقاء الملكي

المواطن – عبدالناصر سيد

وضع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه باريس سان جيرمان في ورطة، قبل مواجهة ريال مدريد الملقب بالملكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وأعلن نادي العاصمة الفرنسية بأن نيمار مطالب بإجراء عملية جراحية؛ حتى يتسنى له العودة إلى الملاعب مجددًا.

وقال النادي في بيانه على موقعه الإلكتروني، بأن الطاقم الطبي لنادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل اتفقا مع اللاعب تفضيل خيار إجراء العملية الجراحية، وبناء على ذلك سيخضع نيمار نهاية هذا الأسبوع للعملية الجراحية في البرازيل.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي، حيث غادر ملعب اللقاء في الدقيقة 80 بعدما لم يتمكن من استكمال اللقاء.







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