رغم الانتقادات.. مدرب الأهلي حقق هذا الإنجاز في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تعرض المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للنادي الأهلي للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم تقديم الفريق لأداء مقنع رغم تحقيقه للانتصارات في الكثير من المباريات.

ونجح المدرب ريبروف والذي تولى قيادة الأهلي في صيف عام 2017 في أن يفوز في 12 مباراة في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليكون ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للفوز في بطولة الدوري خلف نادي الهلال صاحب الـ13 فوزًا.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها ريبروف إلا أن الأهلي يعرف هدفه بشكل جيد، حيث يحتل الراقي المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي في الفترة الحالية بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

كذلك تأهل الأهلي مع مدربه سيرجي ريبروف إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ونجح الراقي تحت قيادة مدربه سيرجي ريبروف في الفترة الحالية في الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نادي تراكتور الإيراني وفريق الجزيرة الإماراتي.

ويأمل ريبروف في أن يقود الأهلي إلى التتويج ببطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي، خاصة أن بطولة الدوري غائبة عن النادي الأهلي منذ موسم 2015-2016.

كما يأمل ريبروف في أن يقود الأهلي إلى التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي رغم صعوبة المنافسة.







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