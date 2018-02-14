رقم مميز للنجم معتز هوساوي في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي، معتز هوساوي، بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجاري، خاصة في مباريات الراقي في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مدافع النادي الأهلي معتز هوساوي، نجح في قطع 51 كرة حتى الآن في منافسات المسابقة المحلية، أكثر من أي لاعب آخر بالمنافسة.

وينتهي عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي مع الراقي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، ويسعى المسؤولون بالأهلي في إنهاء إجراءات تجديد تعاقده خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، جمعهم من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.







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