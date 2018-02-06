روسيا تستعين بالجيش لمواجهة الثلوج

المواطن- متابعة

قررت السلطات الروسية استدعاء أفرادٍ من الجيش للمساعدة في إزالة الثلوج من شوارع موسكو ومناطق محيطة بها، بعد تساقط قياسي للثلوج تسبب في تأخير رحلات جوية وسقوط مئات الأشجار وسد بعض الطرق والشوارع.

وشهدت موسكو في 36 ساعة فقط، كمية قياسية من الثلوج تتجاوز قدر الثلوج التي تسقط على المدينة في أكثر من شهر، مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر، في أكبر موجة من نوعها بالعاصمة الروسية منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد.

وأوضح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي وصف الحدث بأنه “موجة ثلوج القرن”، أن شخصًا لقي حتفه عندما قطعت شجرة خطوطًا للكهرباء وكانت واحدة من أكثر من ألفي شجرة سقطت تحت وطأة الوزن الثقيل للثلوج.

وأضاف أن 5 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في حوادث منفصلة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.







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