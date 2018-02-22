روما وشاختار الأوكراني.. تألق أوندر وأليسون الأبرز

المواطن – مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي في الحفاظ على تقدمه على نظيره شاختار دونتسيك الأوكراني، ليخسر بثنائية في مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، التي أقيمت على ملعب “دونباس أرينا”.

وتقدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي أولًا على مضيفه شاختار دونيتسك في الدقيقة 40 عن طريق نجمه المتألق جينجيز أوندر، قبل أن يُسجل الفريق الأوكراني ثنائية في الشوط الثاني عن طريق فاكوندو فيريرا وفريد في الدقيقتين 52 و70.

وأصبحت مهمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي صعبة للغاية في مباراة العودة بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، فعلى الرغم من أن اللقاء سيكون على أرضه ووسط جمهوره، فإن فريق شاختار الأوكراني لن يكون بالخصم السهل.

ويُعَد تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما التركي جينجيز أوندر، أبرز ملامح مباراة روما وشاختار الأوكراني، حيث إنه يُقدم مستوى مميزاً مع الفريق الإيطالي، ونجح في تسجيل الهدف الخامس له خلال 4 مباريات.

ولم يكن جينجيز أوندر هو اللاعب الوحيد الذي تألق من صفوف روما أمام شاختار، حيث إن الحارس البرازيلي أليسون ظهر بمستوى مميز للغاية خلال لقاء دوري أبطال أوروبا ونجح في التصدي لـ6 تسديدات، وساهم بشكل مباشر في عدم اهتزاز مرمى فريقه بمزيد من الأهداف.

ويتميز فريق شاختار الأوكراني بخط هجوم قوي للغاية وبدلاء على مستوى مميز، بالإضافة إلى لاعبي الأطراف مارلوس وبيرنارد، والثلاثي المميز سيتبانينكو وتايسون وفريد، أصحاب التسديدات والتمريرات البينية الرائعة؛ ما ساهم في عودة الفريق الأوكراني للمباراة والفوز على روما بثنائية.

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار الأوكراني، البرازيلي فريد، تألقه وظهر بمستوى مميز في مباراة روما ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الفوز في شباك الفريق الإيطالي.

يُذكر أن مباراة العودة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين روما الإيطالي وشاختار دونيستك الأوكراني ستُقام يوم 13 مارس المقبل.







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