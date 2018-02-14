رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية ووسط وشرق المملكة مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم / ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.







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