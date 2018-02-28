ريال مدريد يتخلى عن عادته المفضلة

المواطن - مروة نبيل

اعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على تحقيق الفوز أو خطف التعادل من المنافسين في الوقت القاتل خلال المواسم القليلة الماضية، إلا أنه تخلى عن هذه العادة في الموسم الرياضي الجاري.

وكان نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس هو أسطورة الدقائق القاتلة في مباريات الملكي، حيث إنه اعتاد على تسجيل الأهداف الحاسمة برأسه في الأوقات الحرجة من اللقاءات، الأمر الذي منح ريال مدريد نقاطًا مهمة.

وتخلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن عادته المفضلة في منافسات الموسم الرياضي الجاري، وبات يستقبل الملكي الأهداف في الوقت القاتل ليخسر نقاط المباراة كاملة أو يكتفي بالحصول على نقطة واحدة فقط.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هزيمة في الوقت القاتل، مساء أمس الثلاثاء، أمام نظيره إسبانيول، ليخسر ثلاث نقاط مهمة في مشواره من أجل انتزاع وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم من أتلتيكو مدريد.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بـ8 أهداف خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري سواء في الدوري الإسباني لكرة القدم أو بطولة كأس الملك.

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع فريق فيونالابرادا ضمن منافسات كأس الملك واستقبل هدفًا في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تهتز شباك الملكي من نومانسيا في نفس البطولة في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/2.

وبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 3 أهداف في الدقيقة 90 أمام كل من ريال بيتيس، برشلونة وإسبانيول، وخسر في الثلاث مواجهات.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هدفًا في الدقيقة 82 أمام سلتا فيجو لتنتهي مباراة الدوري الإسباني بنتيجة 2/2، وخسر أمام فياريال بهدف في الدقيقة 87، وتعادل مع ليفانتي بهدفين لكل فريق، بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة 89.







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