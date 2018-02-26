ريال مدريد يُحدد بديل جاريث بيل بعد رحيله

المواطن - محمد سمعة

يعلم اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني بخطة فلورنتينو بيريز رئيس الريال من أجل بيعه بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرغب بيريز في التخلص من بيل بسبب كثرة إصاباته وهبوط مستواه الفني والبدني مع ريال مدريد في المواسم الأخيرة.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن نادي ريال مدريد يريد التخلص من بيل مقابل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ويريد بيريز التعاقد مع صلاح بعد تألق الأخير مع ليفربول في موسمه الأول منذ انتقاله للنادي الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2017.

ويقدم ريال مدريد أداءً سلبيًا للغاية في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وتحسنت نتائج ريال مدريد نسبيًا في المباريات الأخيرة خاصة في بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل النادي الملكي للمركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني.

يسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه بصفقات قوية في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مرشح للرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أنه سبق لريال مدريد أن اهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو قبل انتقال الأخير إلى نادي برشلونة من فريق ليفربول الإنجليزي.

تُوج نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2017 على حساب نادي يوفنتوس للمرة الـ12 في تاريخه بعد فوزه على الفريق الإيطالي برباعية مقابل هدف.







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