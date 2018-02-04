ريال مدريد يُضحي بنجومه ويبحث عن مُنقذ

المواطن – مروة نبيل

تتفاقم أزمة سوء النتائج المتلاحقة لفريق ريال مدريد بشكل كبير للغاية، خاصة بعد التعادل المخيب للآمال أمام نادي ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ22 منن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وينوي نادي ريال مدريد الإسباني، الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتجديد دماء الفريق بلاعبين جُدد خلال المرحلة المقبلة، بسبب الانتقادات اللاذعة الموجهة للملكي.

وأشارت صحيفة “إكسبريس” إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لمغادرة صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث توقعت رحيل ثلاثي خط الوسط لوكا مودريتش، توني كروس، وماتيو كوفاسيتش، وصانع الألعاب إيسكو.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي الاستغناء عن الجناح الويلزي، جاريث بيل؛ بسبب كثرة إصاباته، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي تراجع مستواه كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وتنوي إدارة فريق ريال مدريد استغلال اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا، باللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، من أجل إدراجه في صفقة تبادلية لضم نجم كبير لصفوف النادي الملكي، وإنقاذ الفريق من حالة التراجع الشديد.

وتوقعت “إكسبريس” إبقاء نادي ريال مدريد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض، وذلك بسبب ارتفاع سعره، وبالإضافة إلى بقاء حارس المرمى كيلور نافاس.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 19 نقطة عن فريق برشلونة المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة.‎







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :