زفة جازان.. العروس رقصت مع الرجال فغضب المواطنون وتدخلت السياحة

المواطن- عبدالرحمن دياب

خروج جديد عن العادات والتقاليد في المملكة، فبعد زفة كورنيش جدة، زُفت إحدى الفتيات في القرية التراثية بجازان ورقصت مع الرجال.

وبين مقطع فيديو وصول الفتاة إلى خشبة المسرح بالقرية التراثية ثم بدأت الألعاب الشعبية، لترقص الفتاة مع الشباب في فعاليات تمت يوم أمس وتسببت في حالة من الغضب والرفض.

غضب من الواقعة:

ولم تمر الواقعة مرور الكرام؛ لما حملته من خروج عن التقاليد والعادات السعودية التي تصون المرأة وتقدس الآداب العامة، لتتوالى مطالب المحاسبة لمن شارك في الواقعة وسمح بها.

رد فعل رسمي:

وجاء قرار فرع السياحة بمنطقة جازان بإيقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان والتحقيق معه ليكون أول رد فعل رسمي على الواقعة.

مجلس التنمية السياحية بجازان يتنصل:

وتنصل مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان من المسؤولية وقال: إن الفعالية غير معتمدة وإنما تم تنفيذها من قبل المتعهد بتنظيم فعاليات القرية التراثية.

ولكن اتخذ مجلس التنمية السياحية قرارًا بإيقاف المتعهد فورًا والتحقق من ملابسات الموضوع.

تحقيقات:

وتم التحقيق الأولي مع المتعهد، حيث أكد أنه تم إدراج الفعالية ضمن الفعاليات المعتمدة دون الرجوع للجهات الرسمية أو مجلس التنمية السياحية للاطلاع عليها.

كورنيش جدة قبل أيام:

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو لزفة عروسين على كورنيش جدة، حيث ظهر العريس وهو يرتدي البشت، فيما ترتدي عروسته فستان الزفاف بدون غطاء للرأس وسط العامة، حيث تجولا على الكورنيش وسط عدد من المتواجدين.

وأثار المقطع استياء مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل معه أمير مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد فيصل، حيث وجه محافظ جدة بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص.







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