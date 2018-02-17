زلزال المكسيك .. نجاة وزير الداخلية من حادث تحطم طائرة

المواطن - متابعة

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل وزير الداخلية المكسيكي الفونسو نافاريتي وحاكم ولاية أواهاكا الواقعة بجنوب المكسيك الليلة الماضية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع في وقت سابق من نفس اليوم.

وقال نافاريتي في تصريح لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية: إنه وحاكم أواهاكا أليخاندرو مراد لم يصابا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط في إحدى المناطق خلال جولة لتفقد آثار زلزال المكسيك الذي وقع منذ ساعات.

وأوضحت وزارة الداخلية المكسيكية في بيان لها أن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

يُذكر أن زلزال المكسيك بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع جنوب البلاد، بينما أطلق نظام الإنذار من الزلزال في مكسيكو سيتي؛ إذ أدى إلى اهتزاز المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز زلزال المكسيك كان قريبًا من ساحل المحيط الهادي في ولاية أواهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترًا.

وقالت شبكة رصد الزلازل “سكاي اليرت”: إن الهزة شعر بها السكان في ولايات غيريرو وأواهاكا وبويبلا.

وأفادت هيئة الحماية المدنية في أواهاكا بأنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء زلزال المكسيك حتى الآن.







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