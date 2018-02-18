زيارة النساء للمقابر مباحة أم مُحرمة؟.. فقهاء يُجيبون

المواطن- عبدالرحمن دياب

جدل واسع يستمر لليوم الثاني بعد تصريحات فقهاء دين أباحت زيارة النساء للمقابر، ليظل السؤال “هل هي أمر مباح شرعًا بلا خلاف أم محرمة؟

وللبحث عن إجابة، خصص برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية حلقة اليوم الأحد، للنقاش حول هذا الموضوع مع المختصين، حيث استضاف كلاً من عضو الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، والباحث عبدالله العلويط.

ورأى عبدالرحمن العبدالكريم أن رأي الجمهور أن زيارة النساء للمقابر هي على سبيل الكراهة، وأن النساء اللاتي يكثرن الزيارة يكون في حقهن التحريم، وهو الرأي الذي يرتاح له القلب.

ولفت إلى أن من رأى تحريم زيارة المرأة للقبور برر هذا بأنها أرق قلبًا من الرجل، وخاف من وقوعهن في المحظور من شق الثياب ودعوى الجاهلية.

ورجح عضو الجمعية الفقهية السعودية قول الجمهور في هذه المسألة وهو الكراهية، خشية على النساء من الوقوع في المحظور.

أما الباحث العلويط، فأوضح: “نريد دعم الحراك الفقهي الذي بدأ في البروز في الآونة الأخيرة، ونقاش هذه المسائل الخلافية بشكل مؤدب مطلب نشجع عليه”.

واستكمل: “لا نعرف دليلًا على تحريم زيارة المرأة للقبور، وزيارتها لها ترتفع للندب مثل الرجل تمامًا، والخلاف في الأحكام بين الرجل والمرأة يُدفع فيه دومًا بنفي الفارق”.







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