سابتكو تباشر خدمات النقل بدلًا من الحافلات الأهلية في الرياض وجدة

المواطن - واس

بدأت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” تقديم خدمة النقل العام البديلة للخدمة المقدمة من الحافلات الأهلية والمعروفة (بخط البلدة) في مدينتي الرياض وجدة، وذلك بإشراف هيئة النقل العام والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” أحمد بن عايد الجهني أن الشركة أكملت جاهزيتها لتشغيل تلك الخدمات من خلال وضع خطط تشغيلية متكاملة وتوفير حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، إضافة إلى استخدام وسائل تقنية حديثة لإدارة الحافلات والدفع الالكتروني.

وبين أنه تم تخصيص عدد من المسارات في كل من الرياض وجدة وفقاً لخطة تشغيلية معتمدة تغطي كافة المسارات التي تخدمها الحافلات الأهلية سابقاً حسب جداول تشغيلية محددة وبأوقات تقاطر منتظمة.

وكشف الجهني أن الشركة وفي إطار جهودها للارتقاء بخدمات النقل العام وتطبيق الأنظمة الذكية في التشغيل قامت بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الحافلات ومرونة الدفع باستخدام بطاقات ذكية يمكن شرائها وإعادة شحنها عبر عدد من القنوات الإلكترونية والمتمثلة في أجهزة بيع ذاتية و تطبيق خاص للخدمة للأجهزة الذكية.

ويأتي تشغيل هذه الخدمة في أعقاب قرار اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (95) الصادر في 11 صفر 1439هـ بشأن معالجة الوضع الراهن للحافلات الاهلية ( خط البلدة ) وإيقافها عن ممارسة نشاط النقل العام واختيار مشغل للخدمة البديلة المقدمة من قبل تلك الحافلات في مدينتي الرياض وجدة .







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