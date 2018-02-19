ساما توجه إنذاراً نهائياً لشركة تأمين بسبب شكاوى العملاء

المواطن - الرياض

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إنذاراً نهائياً إلى إحدى شركات التأمين، بسبب شكاوى العملاء من عدم تفاعل الشركة مع شكاويهم.

وأعلنت شركة “التعاونية للتأمين” تلقيها خطاباً بتاريخ 2/ 6/ 1439هـ، من ساما يتضمن إنذاراً نهائياَ بشأن ملاحظات حول العناية بالعملاء، وعدم قدرة نظام الشركة على إغلاق شكاواهم وإشعارهم بذلك.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن مؤسسة النقد أمهلتها 20 يوم عمل من تاريخ الخطاب لتصحيح تلك المخالفات، وحذرتها من اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركة حال لم تلتزم بحل تلك الإشكاليات خلال المدة المحددة، والتي تتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.







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