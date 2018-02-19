سجناء يحتجزون حُراساً رهائن في البرازيل

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات البرازيلية أن سجناء نفَّذوا، أمس الأحد، عصياناً احتجزوا خلاله حراساً رهائن؛ إثر فشل محاولتهم الفرار من السجن الواقع قرب ريو دي جانيرو، من دون أن توضح ما إذا أسفر التمرد عن قتلى أو جرحى.

وقالت إدارة السجون في ولاية ريو دي جانيرو: إن العصيان بدأ بعد الظهر في سجن “ميلتون دياس مورييرا دي جابيري” الذي يبعد 55 كيلومتراً عن وسط مدينة ريو، والذي على غرار بقية سجون البلاد يعاني من الاكتظاظ.

وبحسب موقع “جي1” الإخباري، فإن السجناء المتمردين احتجزوا سبعة حراس رهائن بينهم ثلاثة أطلقوا سراحهم لاحقاً.

وأتى هذا العصيان في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ميشال تامر استحداث وزارة للأمن العام وعهد إلى الجيش قيادة قوات الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو التي زادت فيها كثيراً أعمال العنف.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالمياً لناحية عدد السجناء مع 726 ألفاً و712 سجيناً كانوا مسجلين في يونيو 2016 أي أكثر بمرتين من القدرة الاستيعابية الرسمية للسجون، وفقاً لإحصاءات وزارة العدل.







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