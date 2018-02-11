سجن قاتل مبتعث سعودي بسيارته في أوريجون الأميركية.. حكم جائر مخيب للآمال

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قضت محكمة أميركية بحبس المتورط في صدم مبتعث سعودي يُدعى حسين أحمد الحمزة ولاذ بالفرار، خلال يوليو الماضي، وذلك بالقرب من شارع 122 في محيط جامعة أوريجون للصحة والعلوم، والذي توفي من شدة الاصطدام.

ووفقاً لموقع “أوريجون لايف”، فإن الادعاء أكد أن الحمزة أثناء عودته من التسوق لشراء الطعام لأسرته، خرج فيرناندو كويفاس البالغ من العمر 36 مسرعًا بسيارته ماركة “شيفروليه” وصدم الحمزة الذي كان واقفًا في ممر الدراجات، وعند نقله لمستشفى جامعة أورجيون لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقضت المحكمة على كويفاس بالسجن لمدة عامين ونصف العام، وذلك بعد أن اعترف بجريمته، والتي كان ينكرها في بداية الأمر، وتحديدًا عند بدء توجيه الاتهامات له.

وقال النائب العام باراكرام سينغ: إن السرعة العالية وعدم الانتباه هما السبب وراء حادثة التصادم التي أودت بحياة الطالب السعودي.

وقالت عائلة الحمزة إنه جاء إلى ولاية أوريجون في عام 2014 لمتابعة حلمه بأن يصبح مهندسًا كهربائيًا، وكان يدرس في هود كوميونيتي كوليج، وتقاسم بيتاً في شارع 122 مع أخيه وزوجته وابن عمه.

وحضر العديد من أفراد الأسرة جلسة إصدار الأحكام. وقالوا للموقع الأميركي إنهم يعتقدون أن حكم كويفاس كان مُخففاً جداً.

وعلى الرغم من اعتراف كيفاس بجريمته في المحكمة، لكن شقيق الحمزة الأكبر هادي الحمزة قال إنه هو وأفراد أسرهم الآخرون لم يجدوا ذلك صادقًا؛ نظراً لأن كويفاس حاول في البداية تغطية جرائمه، مؤكدًا: “كذب في أشياء كثيرة، فكيف نعرف ما إذا كان مُحقًا ونادماً؟”.

وقال المحامي بورتلاند نوح هورست، ممثل عائلة الحمزة، إن كويفاس قال للشرطة إنه اعتقل لتعاطيه الهيروين وكانت له علامات على ذراعيه، وهو الأمر الذي أغضب هادي الحمزة وأفراد الأسرة الآخرين الذين شعروا بخيبة أمل؛ لأن الشرطة لم تجر اختبار الدم اللازم لكويفاس.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :