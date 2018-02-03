سحب رعدية خلال الـ24 ساعة المقبلة سببها حزام سحابي

المواطن- الرياض

تشهد عدة مناطق في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، سحبًا رعدية ممطرة بسبب تحرك الحزام السحابي.

ويتعرض غرب وجنوب غرب المملكة للسحب الممطرة التي يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بحسب ما ذكر خبير الطقس حسن كراني في نشرته الجوية.

وتوقع كراني في مقطع الفيديو استمرار تحرك حزام سحابي من غرب وجنوب غرب المملكة في اتجاه المنطقتين الوسطى والشرقية وجنوب شبه الجزيرة العربية، حيث تكون عبارة عن تشكيلات من السُّحب المتوسطة والعالية، تتخللها خلايا رعدية ممطرة على المصايف، وجنوبًا حتى جازان، وشمالًا حتى منطقة مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، تُسبق بانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن السماء ستكون صافية على ما تبقى من أجواء السعودية، مع فرصة لتكوُّن الضباب على الساحل الشرقي والمصايف والمناطق الشمالية.







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