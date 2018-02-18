سرور يتغنى بهذا اللاعب.. ويؤكد: بغيابه يغيب النصر

المواطن – مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والكرة السعودية السابق، هاشم سرور، عن لاعبه المفضل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال الفترة الحالية.

ونشر هاشم سرور صورة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالعزيز الجبرين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مُشيدًا بأداء اللاعب مع العالمي.

وعلق نجم العالمي السابق على صورة عبدالعزيز الجبرين عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلًا: “هذا هو لاعبي إذا حضر بكامل جاهزيته ترى بالفعل أن لديك وسط، وإن غاب عن الفريق للأسف غاب معه النصر!!!”.

وتفاعلت الجماهير سريعًا مع تغريدة هاشم سرور، وعلق حساب يحمل اسم “منصور” قائلًا: “محور الأرض”، وقال “مدكن”: “عبدالعزيز الجبرين يحق له الفخر بهذه الإشادة من أفضل محور في تاريخ الكرة السعودية”.

وقال حساب آخر: “أشهد بالله أنه محور الأرض هو لاعبي ولاعبك الله يوفقه ويحفظه من الإصابات”، وكتب حساب يحمل اسم “محمد”: “أفضل لاعب من ناحية الروح واللعب الرجولي بالإضافة للفوازير”.

وغاب عبدالعزيز الجبرين عن مباراة النصر الأخيرة أمام الباطن، والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :