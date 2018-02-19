سر حب الرئيس المصري ركوب الدراجات!

المواطن- القاهرة

أكد الإعلامي المصري محمد الباز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أحد أبناء حي الجمالية بالقاهرة وقضى وقتًا كبيرًا في هذا الحي مع أبناء عمومته، وكان دائمًا يصلي الفجر، ويركب الدراجة لمدة ساعة.

وقال الباز في برنامجه على قناة “المحور” المصرية، مساء اليوم الاثنين: إن الرئيس السيسي عندما أصبح وزيرًا للدفاع طالب بإدخال الدراجات إلى التدريب في الكلية الحربية، وكان ثمن الدراجة 3500 جنيه، فتم تقسيطها للطلبة على مدة أربع سنوات في مقابل أن يحصل عليها الطالب بعد انتهاء دراسته بالكلية.

وتابع أن السيسي ركب الدراجة وتجول بها في الشارع أثناء ترشحه للرئاسة، وبعد ذلك قام بركوب الدراجة مع طلاب الكلية الحربية أثناء التدريب أكثر من مرة.







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