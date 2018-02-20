سر وثيقة نادرة منذ 90 عامًا عرضها جناح رئاسة الهيئات في الجنادرية

المواطن- الرياض

عرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٢، وثيقة تاريخية نادرة يعود تاريخها لأكثر من 90 عامًا.

ويجد الزائر للجناح خطابًا موجهًا من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى الأمير مشاري بن جلوي باعتماد بعض المشايخ للقيام بعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آنذاك، مؤكدًا في خطابه على تنفيذ جميع ما يقررونه دون تردد ودعمهم بما يحتاجون إليه.

ويحفل الجناح بالعديد من الوثائق التاريخية النادرة، بالإضافة إلى بعض الأركان التوعوية والتعريفية بنشاط الرئاسة في المجتمع وطرق التواصل معها، والتي تهدف من خلالها إلى تعريف الزوار بأعمالها التوعوية من خلال الإهداء المقدمة والمواد المطبوعة والكتيبات التوعوية، إلى جانب عرض أفلام توجيهية لتعزيز القيم الإسلامية، بالإضافة إلى بعض الأركان المخصصة للجرائم المعلوماتية وبرنامج “اعتدال” لتعزيز الأمن الفكري.







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