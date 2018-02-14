سعد سهيل: هذه أهداف النصر هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب العُماني، سعد سهيل، عن أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في منافسات الموسم الرياضي الجاري، مُتمنيًا في الوقت ذاته تحقيق الفوز على الباطن في مباراة الغد.

وقال سعد سهيل في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأربعاء: “سنلعب أمام الباطن مواجهتين وتركيزنا حاليًّا على مباراة الغد والنقاط الثلاث وبعدها نُفكر في لقائنا معهم ببطولة الكأس”.

وتابع النجم العماني المُنضم حديثًا لصفوف نادي النصر تصريحاته قائلًا: “لست راضيًا عن ما قدمت حتى الآن، وأعد الإدارة والجماهير بأن ترى سعد بمستويات أفضل مما كان عليها في دورة الخليج”.

وأضاف سعد سهيل خلال تصريحاته التي نقلها حساب النصر على “تويتر”، قائلًا: “أنا وزميلي عبدالرحمن العبيد سنعمل طوال المباراة على دعم الهجوم، وشاهدت أجزاء من مباراة الباطن أمام الهلال، ونحن نحترمه وقادرين على تجاوزه وتحقيق النقاط الثلاث”.

واختتم الظهير العماني الدولي تصريحاته بالكشف عن أهداف النصر هذا الموسم، وقال: “لدينا هدفين فيما تبقى من مباريات الموسم، تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين والحصول على مركز متقدم بالدوري”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :