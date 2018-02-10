سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 24 يسجل 158.78 ريال

المواطن- عبدالرحمن دياب

سجل سعر الذهب، اليوم السبت، عيار 24 مبلغ 158.78 ريال، فيما سجل الذهب من عيار 22 مبلغ 145.55 ريال.

وفيما يلي أسعار جرام الذهب اليوم السبت، بالريال والدولار واليورو.

سعر الذهب عيار 24 158.78 $42.34 €34.54 اسعار الذهب عيار 22 145.55 $38.81 €31.66 سعر الذهب عيار 21 138.94 $37.05 €30.22 سعر الذهب عيار 18 119.09 $31.75 €25.90 أسعار الذهب عيار 14 92.62 $24.70 €20.15 أسعار الذهب عيار 12 79.39 $21.17 €17.27 سعر أوقية الذهب 4,938 $1,317 €1,074 سعر الجنيه الذهب 1,111 $296.37 €241.78 سعر كيلو الذهب 158,782 $42,338 €34,539







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