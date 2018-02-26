سعيد العويران : هذا ما أتمناه من الأخضر عند مواجهة روسيا

المواطن - محمد سمعة

قال النجم سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق أنه يتوقع تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري في مونديال 2018 بروسيا.

وتحدث العويران أثناء جولة كأس العالم في دولة الإمارات قائلًا: أؤمن أن المنتخب السعودي لا يزال لديه الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد لكأس العالم.

وتابع العويران: محمد صلاح واحد من أبرز اللاعبين والذي من المتوقع تألقهم مع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا.

وأضاف نجم الأخضر السابق: كأس العالم فرصة لمحمد صلاح وللعديد من اللاعبين العرب من أجل التألق وزيادة قيمتهم التسويقية بجانب تحقيق إنجازات مميزة مع منتخبات بلادهم.

وتابع العويران: مجموعة المنتخب السعودي في المونديال مع مصر وروسيا جيدة للغاية ولقاؤنا الافتتاحي أمام روسيا سيحدد مصير الأخضر في البطولة.

وقال العويران : أتمنى تعادل المنتخب الروسي مع السعودي أو فوز السعودية لم لا.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد تأهل إلى مونديال روسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوز الأخضر على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون رد في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية والمؤهلة إلى المونديال.

وسيواجه المنتخب السعودي منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

وحقق العويران مع الأخضر إنجازًا مميزًا في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية حيث وصل مع الأخضر إلى دور ثمن النهائي في البطولة.







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