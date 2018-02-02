سقط شريكها.. التحفظ على الشابة الراقصة في شارع الفن بأبها

المواطن- عسير

تحفّظت إمارة عسير على الشابة التي ظهرت في مقطع الفيديو الراقص بشارع الفن في أبها.

وأكد ‏المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير، سعد ثابت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” على شاشة روتانا خليجية، “أننا مجتمع محافظ يتميز بعاداته وتقاليده وأعرافه، وشارع الفن تم إنشاؤه ليكون واجهة للأعمال الراقية التي تبرز رقي وتحضر مجتمعنا، وليس لممارسة ما يخدش الحياء، وتجمّع السفهاء على ما يصادم آدابه وعاداته”.



ولفت إلى أنه تم التحفظ على الشابة التي ظهرت في المقطع بعد أن تم القبض على الشاب وهو في العقد الرابع.

وأوضح متحدث إمارة عسير أن أمير المنطقة فيصل بن خالد وجّه أمس الأول الأربعاء، بالقبض على الأشخاص الموجودين في الفيديو والتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة.







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