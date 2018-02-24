سقوط المزورين الـ4 في جازان

المواطن - نايف عقيلي - خالد الأحمد - جازان

قبضت دوريات الأمن في منطقة جازان، على عصابة مكونة من 4 أشخاص من جنسيات شرق آسيوية امتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها للعمالة مخالفة بمقابل مادي.

وجاءت عملية القبض على العصابة بعد توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يزورون إقامات وجوازات لبيعها على عمالة مخالفة، حيث يمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جازان.

وفور ورود المعلومة، تم تشكيل فريق رصد وتحرٍّ متخصص، ووضع الموقع تحت المراقبة، وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه تم تفتيش الشقة بكل احترافية والإطاحة بكافة أفراد العصابة، وعددهم 4 أشخاص، متلبسين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة لعدد من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار.

وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.







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