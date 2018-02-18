سقوط طائرة إيرانية على متنها 100 راكب بأصفهان

المواطن - متابعة

سقطت طائرة ركاب إيرانية، اليوم الأحد، على متنها 100 راكب في مدينة أصفهان وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما لم يُعرف مصير الركاب حتى الآن، كما لم تصدر أي جهة رسمية تعليقاً على الحادثة حتى اللحظة.

وأوضح، راديو زمانه الإيراني، أن الطائرة سقطت في مدينة أصفهان، ولم يُعرف مصير الركاب بعد، أو سبب تحطم الطائرة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، قبل قليل، نقلًا عن مسؤولين لم تُسمِّهم؛ أن طائرة ركاب إيرانية اختفت من على شاشات الرادار أثناء رحلة داخلية، فيما أعلنت مصادر أن الطائرة التابعة لخطوط “آسمان للطيران” تحطمت بعد 20 دقيقة من إقلاعها، و100 راكب إيرانيٍّ كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأشاروا إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة “سميرم” الجبلية بمحافظة أصفهان ولا يمكن إرسال طواقم الإسعاف إلى مكان تحطمها.

وتحطمت الطائرة خلال رحلة داخلية بين مدينة طهران ومدينة ياسوج جنوب غرب إيران.







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