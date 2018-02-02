سلطان بن سحيم: شرفاء قطر في الداخل يلتزمون الصمت بسبب تضييق تنظيم الحمدين

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنَّ هناك الكثير من الشرفاء في داخل قطر، لا يظهرون موقفهم مما يحدث، بسبب التضييق عليهم، مؤكّدًا أنّهم لا يقلون مروءة وشجاعة عمن صدعوا بالحق من الخارج.

وأوضح ابن سحيم، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، مشاركًا بوسم “ابن فطيس يمثل شرفاء قطر)، أنَّ “الكثير مِن شرفاء قطر في الداخل تم التضييق عليهم، ولم يستطيعوا أن يبيّنوا موقفهم مما يحدث، وهم لا يقلون مروءة وشجاعة عمن صدعوا بالحق من الخارج ونسأل الله أن يجمع شملنا على العز والحق”.

يذكر أنَّ الشيخ سلطان بن سحيم، وعددا من أبناء أسرة آل ثاني المعارضين لسياسات تميم بن حمد، وتنظيم الحمدين، قد حضروا حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذى شرفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكتب ابن سحيم، في تغريدة له خلال حضوره الحفل، قائلاً: “من أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على المهرجان، على الدعوة الكريمة، أدام الله أفراحكم واحتفالاتكم يا أهل السعودية”.







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