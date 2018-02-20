سلمان المالك: هذا هو هدف النصر بعد 5 سنوات

المواطن - محمد سمعه

كشف سلمان المالك رئيس مجلس إدارة نادي النصر أسباب إقالة المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس من تدريب العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث سلمان المالك لبرنامج أكشن يادوري على قناة MBC ACTION قائلًا: إقالة المدرب جوستافو كوينتيروس تمت بعد دراسة مستفيضة ولست نادمًا على ذلك، والمدرب كرونوسلاف يورسيتش مدرب جيد وقريب من اللاعبين وله تاريخه.

وأضاف سلمان المالك: لا نخشى على النصر إلا من هبوط مستواه وأنا متفائل وسنحرص على الظهور بمستوى جيد أمام الباطن في كأس الملك.

وأكمل رئيس النصر حديثه قائلًا: خطتنا أن نحقق البطولة الآسيوية خلال ال3 سنوات المقبلة، وهدفنا أن يكون النصر أكبر رافد للمنتخبات الوطنية بعد 5 سنوات.

وتابع رئيس النصر: حال خروجنا من كأس الملك فهذا قضاء وقدر، الكأس هدفنا بعزيمة لاعبينا ونقاتل على ثالث الدوري وناقشنا اللاعبين حول الأخطاء ووعدونا بالتصحيح.







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