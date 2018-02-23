سلمان المالك يؤكد: خسارة النصر درس قاسٍ

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر سلمان المالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، كان يستحق تحقيق الفوز على الباطن في مباراة دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي خسرها بهدف دون رد.

وعلق سلمان المالك على نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين قائلًا: “أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. مع احترامي للباطن لكن المباراة كانت على باب واحد لنا”.

وتابع رئيس مجلس إدارة العالمي تصريحاته بشأن مباراة النصر والباطن اليوم قائلًا: “كدنا نفوز بـ4 أهداف لو تم استغلال نصف الفرص.. الخسارة درس قاسٍ لنا وكرة القدم لم تكن عادلة اليوم”.

وأضاف سلمان المالك تصريحاته بشأن مباراة النصر والباطن اليوم لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “قدمنا كل شيء ماليًّا ومعنويًّا لكن لم يُحالفنا الحظ.. يجب أن نفكر بعقل ونحدد ما نريده للموسم القادم”.

واختتم سلمان المالك تصريحاته قائلًا: “لا يجب أن يكون الغضب مبالغًا فيه.. سنعطي الفرصة تدريجيًّا للنجوم الشباب حتى نهاية الموسم والأفضل سيستمر معنا.. سأعمل إلى آخر يوم من تكليفي برئاسة النصر للاستعداد للموسم القادم.. العمل يجب أن يكون تراكمياً”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف نظيف من الباطن سجله المتألق جوناثان بينتيس، في الدقيقة 18 من أحداث المباراة، ليقود فريقه لتكرار الفوز على العالمي للمرة الثانية خلال أيام قليلة، ويُطيح به من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يأملون بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعويض خسارتهم قبل بضعة أيام أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق السماوي واصل تحقيق المفاجآت وأطاح به من المسابقة المحلية.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 31 نقطة.







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