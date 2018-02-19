سليمان الماجد يدحض معتقد عدم جواز رؤية المرأة للقمر في عدتها

المواطن- الرياض

معتقدات عديدة يؤمن بها البعض، رغم عدم وجود سند شرعي لها، مثل عدم جواز رؤية المرأة في عدتها للقمر، وهو معتقد سائد ولكنه بدون سند.

ورفض قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، هذا المعتقد في حواره ببرنامج “يستفتونك” على شاشة “الرسالة”، وأوضح أن المرأة لا تلتزم إلا بما أوجبه الله عليها، وهو عدم الخروج من البيت، إلا للضرورة القصوى، وإن كانت المرأة تعمل بمؤسسات أهلية فعليها الذهاب لعملها.

ولفت الماجد إلى أن المقصود ألا تخرج المرأة للنزهة، أو للزيارات غير الضرورية والهامة، ويجب أن تمتنع عن الطيب، ولبس الزينة، والحلي أيضًا.







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