سناب شات التجارة يبث مداهمة وكر لتزوير العلامات التجارية

المواطن - الرياض

بثت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها على برنامج سناب شات تفاصيل عملية مداهمة منزل بالرياض تتخذه عمالة مخالفة وكرًا لتزوير العلامات التجارية الخاصة بأجهزة العناية بالشعر.

وكانت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة و”الجمارك” قد داهمت المنزل الذي تستغله عمالة مخالفة بتزوير بيانات بلد المنشأ لأجهزة العناية بالشعر وضبطت 15 ألف “استشوار” مزوّر بعبارة “صنع باليابان”.

وقالت التجارة إنه بعد التحري تم اكتشاف شبهة تستر تجاري وعليه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإيقاع العقوبات اللازمة وإحالتهم للنايبة العامة.







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