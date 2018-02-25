سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 3.1 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7493.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 مليون سهم تقاسمتها 97 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, وأمانة للتأمين, والفخارية, وثمار, والمصافي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة الحكير, وإكسترا, ورعاية, والعربي, ومبكو, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 6.05% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والمصافي, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والصادرات، والمصافي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 22.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3070.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 228 صفقة.







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