سوق الأسهم يواصل التراجع

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 49.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحكير, وأسواق عبدالله العثيم, والمواساة, وملاذ للتأمين, وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أنعام القابضة, واليمامة للحديد, وكيان السعودية, واللجين, والتعاونية, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66% و 4.24% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 37.08 نقطة ليقفل عند مستوى 2997.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 233 صفقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :