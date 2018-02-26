سوق الأسهم يواصل الهبوط بتداولات 2.7 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7471.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت المدينة, ومتلايف إيه أي جي العربي, والصادرات, وجاكو, واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أكسا التعاونية, والجوف, والمصافي، والواحة، والسعودي الفرنسي, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.36% و 3.11% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وأسمنت المدينة, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والصادرات، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 29.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3040.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 47 ألف سهم تقاسمتها 177 صفقة.







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