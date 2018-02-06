سوق شهيرة تصدر فاتورة ضريبة القيمة المضافة بالإنجليزية

المواطن - الرياض

وثقت عدسة ” المواطن ” قيام إحدى الأسواق الشهيرة باعتماد اللغة الإنجليزية في تحرير فاتورة القيمة المضافة.

يأتي ذلك في مخالفة صريحة لتنظيمات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص تطبيق نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي تم اعتمادها مع البدء بتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018 .

وأوضح المسؤول عن مواقف السوق الشهير أنهم لم يتبلغوا بضرورة وضع اللغة العربية في الضريبة المضافة للفواتير .

وكانت الزكاة والدخل أوضحت في وقت سابق أن الفواتير يجب أن تكون أكثر تفصيلاً وذلك استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية.







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